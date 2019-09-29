تأتي ساعتين فقط.. سكان بشتيل يشتكون انقطاع مياه الشرب باستمرار

اشتكى المواطن محمد عبد الحميد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم انتظام وصول مياه الشرب الى منطقة مجمع المدارس فى بشتيل ولعبة.



وقال فى رسالته: "نحن سكان بشتيل نشكو من انقطاع المياه فى المنطقة طول اليوم والمياه لا تأتى غير ساعتين فقط ونحتاج إلى انتظام وصول المياه إلى المنطقة".



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