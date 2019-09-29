Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

تأتي ساعتين فقط.. سكان بشتيل يشتكون انقطاع مياه الشرب باستمرار

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
اشتكى المواطن محمد عبد الحميد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم انتظام وصول مياه الشرب الى منطقة مجمع المدارس فى بشتيل ولعبة.

وقال فى رسالته: "نحن سكان بشتيل نشكو من انقطاع المياه فى المنطقة طول اليوم والمياه لا تأتى غير ساعتين فقط ونحتاج إلى انتظام وصول المياه إلى المنطقة".

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى منطقة اللبينى يشتكون من انقطاع المياه لفترة طويلة

أهالي عزبة البرج بدمياط يشتكون من تكرار انقطاع المياه

سكان شارع البوهي بإمبابة يشتكون من انتشار القمامة

أهالي شارع الإيمان ببشتيل: مش بنشوف المياه

انقذونا.. اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى فى شارع مصطفى المصرى بفيصل

ساعتان فى اليوم.. شكوى من عدم انتظام ضخ المياه فى قرية سنهور بـ الفيوم

ترشيحاتنا

إنذار رسمي لسفير بريطانيا بمصر لاعتقال الإرهابي عبد الله الشريف .. مستند

تعرض الملك محمد السادس لأزمة صحية شديدة.. الديوان الملكي المغربي يكشف التفاصيل

المتحف المصري .. مفاجأة جديدة مدوية بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

تطورات جديدة في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال

فضيحة جديدة لـ قطر.. العلم الإسرائيلي يرفرف مجددا في سماء الدوحة.. فيديو

أول تعليق لمدير مكتب ولي العهد على مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا

قبل وبعد.. مكياج يغير ملامح النجمات ويبدون أصغر سنًا.. أبرزهن روجينا