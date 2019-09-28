محمد الباز: دعم القيادة السياسية فى غاية الأهمية لمواجهة قضية سد النهضة.. فيديو

قال الإعلامى محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن من على منصة الأمم المتحدة تعثر مفاوضات سد النهضة.





وأوضح الباز خلال تقديمه برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هناك كارثة قادمة تتعلق بالمياه للمصريين، لافتًا إلى أن ثوابت الدولة المصرية ظهرت في قضية سد النهضة، وهي أن مصر دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا، وحال تعثر المفاوضات تلجأ مصر للمجتمع الدولي.



