البنك الزراعي يعلن بدء إجراءات تفعيل المحفظة الإلكترونية

نجح البنك الزراعي المصري في اجتياز الاختبارات النهائية لاعتماد محفظته الإلكترونية ضمن إجراءات تفعيل الخدمات البنكية الرقمية واستخدام تقنية الـ"فون بانكينج" لعمليات الإيداع والسحب والدفع الإلكتروني للفواتير والمدفوعات الرقمية.





أعلن الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس البنك في تصريحات له، عن تفعيل 700 ألف بطاقة ميزة و مساهمة البنك في ميكنة كروت الحيازة الزراعية .



كما قام البنك بتوزيع 13 ألف كارت فلاح عبر فروع ووحداته بهدف النفاذ بالخدمات المصرفية لقطاع كبير من العملاء.