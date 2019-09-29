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برلمان

برلماني: خروج المصريين لدعم استقرار الدولة معركة رابحة في حرب طويلة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:41 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن خروج جموع الشعب المصرى، يوم الجمعة، لتقول لا لسقوط الدولة يثبت بالدليل القاطع أن المراهنة على وعى المصريين هو رهان رابح رغم كل الحملات المزعومة التى تتاجر بمشاعر الناس في محاولة يائسة لإضاعة الدولة كما ضاعت دول أخرى مجاورة

أضاف أنه لكى ندرك الخطر من ترابط الأحداث نرى بعض القنوات الفضائية المأجورة، وقد تفرغت لأحداث مصر تنتظر السقوط والخراب ولم تجده فأسقط فى يدها وباتت تتخبط وتكذب حتى تغطى على خيبتها، متابعًا: "كما نرى بعض المنظمات الحقوقية تحاول طمث الحقيقة وتطلق اتهامات غير مبررة فى الشأن الحقوقى المصرى وتغمض الأعين عما يحدث فى فلسطين وقطر وتركيا.

وأكد النائب محمد الغول، أن مكسب خروج المصريين المنصة، هو معركة رابحة فى عدة معارك كثيرة قادمة ضمن حرب طويلة سيخوضها الشعب المصرى مع مؤسساته من أجل وجود ونهوض الدولة المصرية.
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