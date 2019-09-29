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أخبار البلد

هانى هلال عن قضية الطفلة جنة: يجب تعديل ترتيب الحضانة بقانون الأحوال الشخصية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
الطفلةجنة
الطفلةجنة
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أمل مجدى
أكد هانى هلال أمين الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل، أن الحقائق أصبحت أكثر وضوحًا بعد صدور التقرير الطبى الذى لم يحتوى على الاغتصاب للمرحومة جنة أو أختها أمانى، وأن الإصابات جاءت نتيجة تعذيبهما من الجدة.

وأضاف هلال لـ صدى البلد أن العنف ضد الأطفال انتشر داخل نطاق الأسرة وأغلبها فى حالات الخلافات الأسرية.

وقال إنه فى عام 2008 عندما تم وضع قانون الطفل كانت المادة7 مقرر أ من قانون الطفل خاصة بتغليظ العقوبة للعنف الأسر ضد الأطفال لكن مجلس الشورى فى 2008 لم يوافق عليها بسبب الخوف من التداخل بين العنف والتربية الأبوية.

وأشار إلى ضرورة تعديل ترتيب الحضانة داخل قانون الأحوال الشخصية لأن الجد والجدة كبار السن يصعب عليهم رعاية الأطفال والأحق الوالدين .

ونوه أنه فى القانون الحالى تتم مضاعفة العقوبة فى حالة أن يكون العنف من الشخص القائم برعاية الطفل وهذا ما حدث فى قضية الطفلة المتوفاة جنةوأختها .

وتابع أنه أول ما يجب فعله فى هذه القضية سحب الحضانة من الجدة، ولفت لأن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل قد كون مع المجلس القومى للطفولة جبهة دفاع فى هذه القضية .

كانت الطفلة "جنة م س " لفظت أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها ووضعها تحت الملاحظة فى المستشفى على مدار 24 ساعة نتيجة تعذيب جدتها ، وأكد والد الطفلة جنة انه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى و جنة بعد انفصاله عن والدتهما حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه مما ادى الى انفصاله عن زوجته وهو الامر الذى ادى الى استحالة الحياه بينهم .

فيما قالت أمانى شقيقة الطفلة جنة ان جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تكشف عن حقيقة تعذيب الجدة لشقيقتها جنة.
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