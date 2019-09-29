مفيش مدارس ولا مواصلات.. أهالي مشروع الإسكان الاجتماعي ببدر يستغيثون

استغاث المواطن سيد الشافعى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم الانتهاء من وصول الخدمات الأساسية لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.



وقال فى رسالته: "نعانى نحن سكان مشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة بدر فلا توجد مواصلات خارجية تربط المشروع بالمدينة، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من بناء مدارس تستوعب الطلاب من السكان، بالإضافة إلى عدم انتظام التيار الكهربائى ما يؤدى إلى احتراق الأجهزة الكهربائية".



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