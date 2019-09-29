Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مفيش مدارس ولا مواصلات.. أهالي مشروع الإسكان الاجتماعي ببدر يستغيثون

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن سيد الشافعى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم الانتهاء من وصول الخدمات الأساسية لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.

وقال فى رسالته: "نعانى نحن سكان مشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة بدر فلا توجد مواصلات خارجية تربط المشروع بالمدينة، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من بناء مدارس تستوعب الطلاب من السكان، بالإضافة إلى عدم انتظام التيار الكهربائى ما يؤدى إلى احتراق الأجهزة الكهربائية".

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السكان يستغيثون..مجلس أمناء بدر يرفض تشغيل أتوبيسات المجتمعات العمرانية

الأهالى يستغيثون من انتشار القمامة بشارع أنور المفتى بمدينة نصر

أهالي العسيرات لمحافظ سوهاج: محول الكهرباء المتهالك كارثة على المنطقة

أهالي بسنديلة والوساطة ببلقاس: بنشوف المياه في الحلم.. صور

مش عارفين مواعيدها.. شكوى من عدم انتظام مياه الشرب بالحرانية فى الجيزة

ترشيحاتنا

كارثة تصيبك عند طهي اللحوم بهذه الطريقة.. احذرها

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك

مصمم أزياء يكشف سر إثارة رانيا يوسف في الجونة

أول قرار من ميتشو بعد انسحاب جينيرسيون السنغالي أمام الزمالك

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد

قصوا شعرها وحرقوها.. سما ضحية جديدة لـ التعذيب فى المنصورة بعد وفاة جنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد

فستان ببطانة.. سعر صادم لـ آخر إطلالات نسرين طافش.. شاهد