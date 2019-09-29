في 14 يوما .. كيف انتقلت هنا الزاهد من الكوشة لـ غرفة العمليات .. صور

احتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، بـ خطبتهما في شهر أغسطس الماضي في حفل صغير اقتصر على الأهل فقط، بمنزل والدة هنا الزاهد بمدينة دريم لاند وحضر الحفل كل من والد ووالدة أحمد فهمي وشقيقه كريم فهمي وزوجته، إضافة إلى الفنان أكرم حسنى الصديق المقرب لأحمد فهمي، فيما تواجد من عائلة هنا الزاهد شقيقتها فرح ووالدتها شيرين المنزلاوي.

بداية القصة

وبدأت قصة الحب بينهما من خلال لقائهما في العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز"، حينما صرحت "هنا" بأن ما لفت نظرها اللوك الغريب الذي ظهر به فهمي حيث ارتدي نظارة شمسية في السينما وعندما سألته عن السبب رد قائلا: لـ "لفت الأنظار" ومن هنا بدأت علاقتهما.

وكان ثاني لقاء جمعتهما في أحد الكافيهات بصحبة علي ربيع وكريم عفيفى وعقب لقائه بهنا تأكد من إعجابه الشديد بها وأنه يرغب في استمرار العلاقة بينهما، ثم تقربت من أسرته بشكل كبير، إلى أن تم إعلان الخطوبة، و اشتركا معا في العمل الدرامي "الواد سيد الشحات ".

إعلان موعد الزفاف

وأعلن الثنائي، أن حفل زفافها سيقام يوم الأربعاء، الموافق 11 سبتمبر الماضي، واختار الثنائى هذا التاريخ تحديدا قبل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، حرصا منهما على حضور أكبر كم من النجوم، وبدت دعوة الفرح بسيطة تصدرتها اسم هنا ثم أحمد، وتم إقامة الحفل بفندق فورسيزون نايل بلازا على كورنيش النيل، بحضور عائلتي الطرفين.

وأعلن "فهمي" عزمه إقامة حفل زفاف كبير رضوخا لرغبة عروسه هنا الزاهد، مؤكدا أنه لم يكن يرغب في إقامة حفل، ولكن هنا أصرت على أن يكون زفافها بحضور عدد كبير من نجوم الفن .

حفل الزفاف

وحضر حفل الزفاف، عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلى وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقى، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسى، والناقد طارق الشناوى، وعمرو الليثى، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلى السابق أمير عبد الحميد، وكريم عفيفى،

والعديد من نجوم الفن والغناء.

شهر العسل

وعلقت الزاهد بعد يوم من زفافها، عبر موقع الانستجرام "كان كالحلم"، وحرصت هنا على توجيه الشكر لكل من ساهم في ظهور حفل زفافها في أفضل صورة. وكان من المفترض أن يقضي الثنائي أجازة "شهر العسل" بسنغافورة، والتقطت لهم صور مع بعض المعجبين قبل سفرها بمطار القاهرة .

وعكة صحية

ولم يلبث أن مر يومان، حتى أعلن الفنان أحمد فهمي، عبر منشور بموقع "الانستجرام"، عن تعرض الزاهد لوعكة صحية "، و علق فهمى على الصورة قائلا: "عامة أنا ماليش فى الحركات دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زى دى بقالى شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر "أنا وهنا" وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان "هنا" تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا.. بجد فى ناس مركزة أوى أوى أوى معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا .

بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحانه لنا من قلبها وربنا يديم النعمة..أما بجد اللى مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. احنا فى شهر العسل وبايتين أهو فى المستشفى"، ولكنه ما لبث أن قام بحذفه بعد تعرضه للانتقادات .

تسمم وميكروب

ثم قامت "هنا" عبر حسابها بموقع" الانستجرام "بطلب الدعاء لها من جمهورها، فيما صرحت والدتها بإنها تعاني من الإصابة بميكروب في المعدة إثر تناولها وجبة طعام في سنغافورة، وبالتالي وضعها الأطباء تحت الملاحظة

لمدة 3 أيام ومنعوها من تناول الطعام للتأكد من عدم إصابتها بالتسمم أو حدوث أية مضاعفات، حيث يتم علاجها وتغذيتها بالمحاليل الطبية فقط .

رد "المهن " التمثيلية

وقالت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر، أن الفنانة هنا تحت الرعاية الصحية بإحدي مستشفيات سنغافورة، وتعاني من ميكروب المعدة وتم منع الطعام عنها، وعقب ذلك نشر الفنان أحمد فهمي منشور يطمئن الجمهور ويشكر المسؤولين بالسفارة المصرية ونقابة المهن التمثيلية، إصابتها بفيروس

معدي .

العودة للقاهرة

وعادت إلى القاهرة الخميس الماضي، برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، قادمين من مدينة سنغافورة، ودخلت إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين للمتابعة .

وحسب تصريحات الفنانة نهال عنبر، إنها تواصلت مع والدة هنا الزاهد، لمتابعة حالتها الصحية، وأوضحت لها أن "هنا" ستخضع لجراحة حيث بينّت وجود حصوات في المرارة بالمعدة، و الأطباء يجرون لها عملية جراحية بالمنظار لـ تفتيت هذه الحصوات، وربما تقوم باستئصال المرارة في حال تسبب الأمر في مضاعفات لها.

ظهور "هنا "

وقامت "هنا "بنشر منشور تشكر فيه متابعيها وجمهورها علي الدعاء له بالشفاء قائلة: "شكرًا لكل واحد. بجد أنا شوفت كمية حب منكم ودعاء مشوفتهاش في حياتي. أنا بخير الحمد الله ".