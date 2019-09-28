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مرأة

نوع من الفاكهة تناول ثمرة واحدة منه يومياً يحميك من الإصابة بالسكر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:10 م
السكرى
السكرى
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لمياء الياسين
فوائد عديدة للتفاح الاصفر لصحتك فهو يحارب السرطان والعديد من الفوائد الأخرى ومنع الحصوات وتحسين حركات الأمعاء إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهندى :

يحتوي التفاح الكثير من الألياف الطبيعية التى تزيد من الشعور بالشبع والمساعدة على حرق الدهون من الشعور بالجوع وبالتالي يخفف من الوزن الزائد.

على الرغم من أنها لن تحل محل العادات الجيدة للفرشاة والخيط، فإن تناول تفاح كامل مع القشرة يحفز إنتاج اللعاب في فمك وبالتالي، يمكنك خفض عدد البكتيريا في فمك التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان والحد من مخاطر مرض السكري.

النساء اللائي يستهلكن تفاحة واحدة على الأقل يوميًا يقل احتمال إصابتهن بالنوع الثاني من السكري بنسبة 30 % تقريبًا.. المحتوى العالي من الألياف في [FRUIT] المستهلكة مع التقشير يساعد في تنظيم تقلبات السكر في الدم لدى الأشخاص المعرضين. 

وفقا للدراسات الحديثة فإن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالألياف هم أقل عرضة للمعاناة من مرض الشلل الرعاش أو مرض الزهايمر. هذه الحالات ناتجة عن انهيار خلايا الدوبامين المنتجة للدماغ بسبب الأكسدة والتهاب الخلايا العصبية.. كشفت دراسة أخرى أن عصير التفاح لديه القدرة على زيادة إنتاج الأسيتيل كولين ، وهو ناقل عصبي أساسي مسؤول عن الذاكرة.
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