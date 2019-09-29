مايا مرسى تناشد القضاء بسرعة النظر في قضية الطفلة جنة وتوقيع أقصى عقوبة ضد الجناة

نعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، ببالغ الحزن والاسي الطفلة جنة، قائلة ان جميع الكلمات تقف عاجزة أمام بشاعة ما تعرضت له هذه الطفلة البريئة التى لم ترتكب اي ذنب تستحق عليه هذا المصير، مضيفة أن هذه الجريمه أن تدل على انعدام الرحمة والانسانية في قلوب الأشخاص الذين ارتكبوها.



وناشدت الدكتورة مايا مرسي، القضاء العادل بسرعة النظر في القضية وتوقيع أقصى عقوبة في حق كل من شارك أو ساهم في قتل الطفلة جنة ، حتى يكونوا عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق الاطفال الضعفاء الذين لاحول لهم ولا قوة .



واكدت الدكتورة مايا أن المجلس القومى للمرأة سيقوم بتكليف أحد محامي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بمتابعة الاجراءات القانونية والتأكد من توقيع اقصى عقوبة على من ارتكب هذه الجريمة، والحصول على جزاءهم الذي يستحقونه .



من جانبها أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن المجلسين سيتعاونان في متابعة اجراءات القضية و اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شقيقة الطفلة جنة، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي لها، وسيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر في إخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقًا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل.



واكدت الدكتورة عزة العشماوى أنه سيتم العمل على تنسيق الجهود المبذولة لمناهضة كل أشكال العنف ضد الأطفال .