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اتصالات النواب: رصد 3000 صفحة وحسابا مستعارا على السوشيال ميديا للتحريض على العنف

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
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هاني حسين
قال أحمد البدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن تونس واجهت الجريمة الإلكترونية بالقانون لانها كانت تعاني من نشر فيديوهات وصور تحرض على القتل والعنف في تونس.

وأضاف احمد البدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من الممكن ان يتام غلق أي فيديو يحرض على القتل والعنف بواسطة الإبلاغ عنه في الفيسبوك، مضيفا:" في حال تجميع 50 ألف إبلاغ على اي فيديو يحرض على القتل والإرهاب يتم غلقه على السوشيال ميديا".

وتابع أحمد البدوي:" قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يواجه الإشاعات والأكاذيب وبمجرد تحريك دعوى ضد من يقوم ببث الشائعات يتم إصدار الحكم خلال شهور قليلة على مروجي الشائعات ونشر فيديوهات تحرض على العنف والقتل على السوشيال ميديا".

وأكمل احمد البدوي:" تم رصد 3000 صفحة وحساب مستعار كانوا يحرضون على العنف على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة".
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