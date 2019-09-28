مستقبل الإعلام في مصر.. الوفد يناقش مخاطر حروب الجيل الرابع بحضور أسامة هيكل.. ويؤكد: من الضروري مواجهة الصحافة الخارجية بقوة

يجب على الشباب مواجهة حروب الجيل الرابع

أسامة هيكل:

الاعتماد على الموظفين سبب ضعف الإعلام الرسمي للدولة



واصل حزب الوفد، برئاسة المستشار، بهاء الدين أبو شقة، محاضراته عنه حروب الجيل الرابع، وشهدت المحاضرة الأخيرة بعنوان محاضرة«مستقبل الإعلام فى مصر»، والتي حاضر فيها أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بالبرلمان، في معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.



ووجه النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب وشباب الوفد وجميع الوفديين على هذا المعسكر الذي حقق نجاحًا كبيرًا.



وأوضح "وهدان" أن القيمة التاريخية والوطنية لحزب الوفد كبيرة جدا وفي هذه المرحلة فإن قيمة الوفد في شبابه ورجاله، مشددا على أن الوفد ضمير الأمة وسيظل ضمير الأمة وأنه دائما يقف إلى جوار الدولة المصرية، وأنه تم تأسيسه على يد سعد باشا زغلول زعيم ثورة 1919 التي علمت العالم كيف يكون الحفاظ على الأوطان.



وأضاف "وهدان" أن عبارة "الوفد ضمير الأمة" تحمل أعضاء الحزب مسئولية كبير وخاصة الشباب حتى يكونوا على قدر مستوى تاريخ حزب الوفد المشرف، قائلا: "علينا أن نعلم من حولنا أن المعارضة يجب أن تكون وطنية، ونحن نعمل الآن في مرحلة بناء الوطن ونحن بالفعل ضمير الأمة، وفكرنا مستنير ومن خلال حبنا لهذا الوطن".



وشدد "وهدان" على أهمية أن يكون الجميع جنودًا من أجل مصر ونصبح دروع حماية ضد حروب الجيل الرابع التي تعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات ودورنا الوطني هو التصدي لهذه الأكاذيب والوقوف خلف الدولة المصرية وتحمل مسئولية حماية الوطن.



ووجه" وهدان" الشكر لأعضاء اللجنة المشرفة على المعسكر والتي تتكون من طارق تهامي وجمال شحاتة ومحمد فؤاد، وجميع من ساهم في نجاح المعسكر.



من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، أن الإعلام الرسمي للدولة ضعيف جدًا، وأن السبب الحقيقي وراء تراجع ماسبيرو هو الاعتماد على الموظفين والابتعاد عن الإعلاميين، مشددًا على أن الإعلام مهنة إبداعية وعند غياب الإبداع يكون من الطبيعي ضعف الإعلام.



وأشار "هيكل" إلى أن مبني ماسبيرو لا يحتاج إلى العدد الكبير من الموظفين الذين يعملون به الآن، وأنه يحتاج فقط إلى 8 آلاف موظف لإدارة جميع القنوات، قائلا: "بالرغم من الديون التي يتسبب فيها ماسبيرو على كاهل الدولة إلا أنه لا يعود بأي نفع على المجتمع والدولة المصرية وهذا بسبب الإدارة".



وكشف النائب أسامة هيكل، عن أهم أسباب نجاح حروب الجيل الرابع الموجهة إلى الدولة، وهي: نقص المعلومات وانتشار الشائعات.



وشدد "هيكل" على ضرورة التفاعل والتعامل مع الإعلام في حالة حدوث أي أزمة لتقديم معلومات صحيحة وكاملة للجمهور، لمواجهة القنوات المعادية وما تبثه من أخطاء وأكاذيب.



وأضاف "هيكل" أن هناك مجموعة من التوصيات يجب أن تنفذ للتصدي لحروب الجيل الرابع ومنها: تطوير الإعلام الرسمي للدولة، وتغير نمط ملكية الصحف القومية، خاصة أن القارئ يتلقي المعلومات والأخبار عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن جميع الدول تعاني من تراجع الصحافة الورقية وتكثيف الدورات التدربية الإعلامية للإعلاميين وتعريف الإعلام والرأي العام والأهداف القومية للدولة المصرية ومناهج التعليم والدورات التدربية وبرنامج الإعلام .