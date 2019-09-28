ملخص مباريات اليوم الأول للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

انتهت مباريات اليوم الأول للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.



لُعبت 8 مباريات ، كانت أهمها مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف ، و مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والتي انتهت بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف،بالإضافة لفوز تشيلسي على برايتون بهدفين نظيفين.



ويعرض لكم صدى البلد ملخص مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي بالفيديو:

