Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص مباريات اليوم الأول للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:51 م
نادي ليفربول
نادي ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
انتهت مباريات اليوم الأول للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

لُعبت 8 مباريات ، كانت أهمها مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف ، و مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون والتي انتهت بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف،بالإضافة لفوز تشيلسي على برايتون بهدفين نظيفين.

ويعرض لكم صدى البلد ملخص مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي بالفيديو:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مواجهة تشيلسي وليستر سيتي اليوم

ليفربول يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراته أمام بيرنلي

أجويرو يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي .. ومحمد صلاح يتعثر

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يدك شباك ولفرهامبتون بثلاثية في الشوط الأول.. فيديو

بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الدوري الإنجليزي

رفاق محمد صلاح في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم

ترشيحاتنا

اخبار النادي الأهلي اليوم .. الأحمر يتأهل لدور المجموعات.. وأزمة جديدة لـ صالح جمعة

حمادة أنور يكشف الموقف النهائى لمباراة الزمالك وبطل السنغال

الأهلي يوقع عقوبة مالية جديدة ضد صالح جمعه .. اعرف السبب

صفقة قوية جديدة لـ النادي الأهلي.. تعرف عليها

رئيس ناد تونسي يعترف بتدبير مؤامرة لإسقاط الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال

تفاصيل جديدة في أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد