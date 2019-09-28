بسبب المرحاض.. طائرة أمريكية تهبط اضطراريا بعد تهديد راكب بقتل الطيار

أثار رجل ذعر الركاب على متن رحلة طيران أمريكية، بعد أن استشاط غضبا وأطلق تهديدات بقتل الطيار وضرب المسافرين بسبب "المرحاض"، مما أرغم القائد على الهبوط اضطراريا.



وبحسب قناة "سكاي نيوز"، كان الرجل، الذي لم تكشف السلطات عن اسمه، يرغب في استعمال المرحاض على متن الطائرة التابعة لشركة خطوط ألاسكا الجوية، إلا أنه اضطر للوقوف في صف من 8 أشخاص ينتظرون جميعا دورهم، مما أشعل فتيل غضبه.



وبدأ الرجل في تصوير نفسه بمقطع فيديو وهو يتحدث بعصبية، قائلا: "أنتم ترتكبون خطأ بجعلكم 7 أشخاص ينتظرون هنا لدخول المرحاض، في حين أن المرحاض هناك خال تماما. هذا خطأ"، وكان الرجل يشير في حديثه إلى المرحاض الموجود في الدرجة الأولى.



وبعد مزيد من الصراخ، قال الرجل: "سيأتي الآن رجل ليخبرني بأنه سيحضر الشرطة. فليحضر الشرطة".



وحاول قائد الطائرة التي كانت متجهة من نيويورك إلى لوس أنجلوس، تهدئة الرجل عبر مكبر الصوت، إلا أنه فشل في ذلك، وقال شهود عيان إن الرجل هدد أيضا بقتل قائد الطائرة وضرب المسافرين.



ومع ازدياد عصبية المسافر، هبطت الطائرة اضطراريا في مدينة كانساس، حيث اعتقلت الشرطة الرجل، ثم أكملت الطائرة رحلتها إلى لوس أنجلوس، لتصل متأخرة بفارق 4 ساعات.