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تعليم

اليوم كلية البنات تستقبل ملفات طلاب المرحلة الثالثة بكليات العلوم والتربية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
أعلنت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، جدول مواعيد تقديم طالبات المرحلة الثالثة والمستفيدين من التحويلات والتظلمات وتقليل الاغتراب خلال العام الجامعي 2019/2020.

وأشارت كلية البنات للآداب بجامعة عين شمس، الي بدء استقبال طلبات التقديم لطلاب المرحلة الثالثة والمحولين وتقليل الاغتراب الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر الجاري، حتى الخميس الموافق 3 أكتوبر المقبل.

وأوضح الجدول المعلن ان يوم الاحد مخصص لطلاب كليات العلوم، التربية، الاقتصاد المنزلي، الاداب من حرف "الالف" الي حرف "السين".
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الأحد.. كلية البنات تستقبل ملفات طلاب المرحلة الثالثة بكليات العلوم والتربية

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