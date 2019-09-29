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توك شو

الزنط: ما شهدناه بالأمس رد ثقيل على دعوات الإخوان لإسقاط مصر.. فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:17 ص
مظاهرة في حب مصر
مظاهرة في حب مصر امام المنصة
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هاني حسين
قال سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن خروج المصريين بالآلاف أمام المنصة لتأييد ودعم الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة نتاج حالة من الوعي المصري.

وأضاف سعد الزنط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المواطن المصري يتحرك لمساندة دولته فور شعوره بالتهديد والخطر.

وتابع سعد الزنط:" الشعب المصري يتسم بالإيجابية وشعر بالخطر وشعر بضرورة الوقوف بجانب الدولة المصرية بغض النظر عن المشاكل التي يعاني منها المواطن"، مضيفا:" ما حدث بالأمس هو رد كبير وثقيل على دعوات الإخوان لإسقاط مصر".
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