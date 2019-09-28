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مرأة

3 طرق خارقة مجربة لحرق دهون الكرش العنيدة للأبد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:03 م
الكرش
الكرش
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لمياء الياسين
حرق الدهون العنيدة والحصول على بطن مسطح أمر يمكن الوصوف إليك من خلال إدخال مشروبات الأعشاب والمشروبات الحارقة إلى نظامك الغذائى فهى الأسرع لحرق الدهون ونسف الكرش إليك أسرع 3 مشروبات تساعدك على هذه المهمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

مشروب اللفت والكرفس 
المكونات:

ثلاث ثمرات جزر
-ثلاث ورقات لفت
- ساقان من الكرفس
- ثمرتا بنجر
- ثمرة لفت
- نصف باقة من السبانخ
- نصف ثمرة كرنب نصف باقة من البقدونس
- فصوص من الثوم

الطريقة:

في الخلاط الكهربائي ضعى كوبين من الماء وقومي بضربهما جيدًا حتى تتجانس المكونات ثم يشرب منها حسب الرغبة.

مشروب أوراق النعناع والزنجبيل 

المكونات 

ملعقة كبيرة من أوراق النعناع
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون
ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر
ملعقة مريمارية 

طريقة تحضير المشروب ..

فى وعاء على النار قومى بإضافة كوبين من الماء وأضيفي المكونات وقومى بغليهم جيدا وتناول كوب إلى كوبين على مدر اليوم وسوف تدهشين 

مشروب الفجل والعسل 

مكونات المشروب:
125 جرام فجل
نصف كوب من عصير الليمون
قطعة من الزنجبيل المبشور
3 ملاعق كبييرة من العسل
ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة

طريقة التحضير:
في الخلاط الكهربائي اخلطى كافة المكونات واستمري في الخلط لمدة 3 دقائق بعد ذلك أضيفي العسل والقرفة واستمري في الخلط إلى أن يصبح الشراب كثيفًا ومركزًا وتناولي ملعقة صغيرة مرتين في اليوم قبل تناول الوجبات أو الأكل.

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