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رياضة

بيراميدز يستعين بـ كابتن ماجد استعدادًا لبطل الجزائر في الكونفدرالية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:58 م
كابتن ماجد
كابتن ماجد
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عمرو ابوبكر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري، في مباراة الإياب من الدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لفريق بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة تجمع بين عبد الله السعيد وكابتن ماجد الشخصية الأشهر في عالم الرسوم المتحركة، نجم مسلسل الكارتون "كابتن ماجد"

وكتب بيراميدز على الصورة معلقًا :" لم ينتهي زمن كابتن ماجد ⚠ .. لدينا كابتن بودي.
بيراميدز يستعين بـ كابتن ماجد استعدادًا لبطل الجزائر في الكونفدرالية
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