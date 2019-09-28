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وزير الإسكان يزف بشرى سارة لأهالى الصعيد..فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:01 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كواليس اجتماعه اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أنه تم متابعة مشروعات المدن الجديدة فى صعيد مصر.

وتابع وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" قائلا: "وجه الرئيس باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التى تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة تغيير لواقع المواطنين من حيث النواحى المعيشية وأسلوب الحياة، وكذلك لتوفير أحدث الخدمات لهم".

وأشار وزير الإسكان إلى أنه خلال عام 30 يونيو 2020 سيتم مشروعات الإسكان الإجتماعى بمدن غرب قنا، وأسوان الجديدة، والفشن الجديدة، وملوى الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، وتوشكى الجديدة، ونجع حمادى الجديدة، والأقصر الجديدة.

ونوه إلى أن الإسكان الإجتماعى يشترط فئات داخل محددة وفئات عمرية محددة، موضحا:"الحد الأدنى لفئات الدخل 1500 جنيه والحد الأعلى 5700 جنيه".
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