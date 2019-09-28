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محافظات

تدشين كنيسة جديدة بدير الشايب بالأقصر..صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:18 م
تدشين كنيسة جديدة
تدشين كنيسة جديدة بدير الشايب بالاقصر..صور
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شمس يونس
دشن نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر في مناسبة عيد الصليب اليوم مذابح كنيسة جديدة بمنطقة القلالى الخاصة بالآباء الرهبان بالدير.

وتم تدشين ٣ مذابح بالكنيسة وهي المذبح الرئيس على اسم القديس الأنبا بلامون السائح والمذبح البحري على اسم القديس يوسف النجار والمذبح القبلي على اسم الشهيد أبسخيرون القليني.

شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، إلى جانب مجمع رهبان الدير وعدد من الآباء الرهبان من دير الشهيد مارجرجس، الرزيقات ومن دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا وبعض من الآباء الكهنة من إيبارشيتي الأقصر وإسنا وأرمنت، نقادة وقوص.


كانت كنيسة أخرى قد تم تدشينها العام الماضي بالدير، ودشنت مذابحها على أسماء ثلاثة من كواكب الرهبنة الكبار وهم أب الرهبان القديس الأنبا أنطونيوس والقديس مقاريوس الكبير والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.
تدشين كنيسة جديدة بدير الشايب بالأقصر..صور
تدشين كنيسة جديدة بدير الشايب بالأقصر..صور
تدشين كنيسة جديدة بدير الشايب بالأقصر..صور
تدشين كنيسة جديدة بدير الشايب بالأقصر..صور
تدشين كنيسة جديدة بدير الشايب بالأقصر..صور
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