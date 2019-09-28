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توك شو

تامر أمين في رسالة لـ محمد علي: مستنيك يوم الثلاثاء.. شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:21 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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هاني حسين
وجّه الإعلامي تامر أمين، رسالة للمقاول الهارب محمد وقال ساخرًا: "عندي مشوار للتجمع والدنيا هتكون زحمة فأدعو الناس تنزل يوم الثلاثاء عشان الطريق يبقى فاضي ساعتها كده كده محدش هينزل".

وأضاف تامر أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "نفسي أشوف وش محمد علي دلوقتي بعد لما محدش نزل في المظاهرات التي دعا إليها".

وتابع تامر امين:" محمد علي لما لقى ناس كتير بتتفرج عليه، فكر الإخوان أن محمد علي يشاهده عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا واستغلوه كي يكون أيقونة للثورة الجديدة التي يرغبون في تنفيذها".

وأكمل تامر أمين: "محمد علي شعر أنه بطل ودعا إلى ثورة ولكن المصريين لم يستمعوا إلى طلبه ولم يستجيبوا، قالوا له أنت عبيط يلا ثورة إيه".
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