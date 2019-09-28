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رياضة

أليو ديانج: سعيد بهدفي الأول بقميص الأهلي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:11 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بأول مشاركة له مع الأهلي بشكل أساسي أمام كانو سبورت، موضحا أن ظهوره بمستوى جيد في المباراة يعود إلى مجهود زملائه وتعليمات رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأشار إلى أن تسجيله أول هدف له بقميص الأهلي خلال مشاركته اليوم، أمر جيد للغاية، مؤكدا أنه يتمنى أن يحافظ على نفس المستوى ويظهر بشكل أفضل بالتعاون مع جميع اللاعبين بالفريق الذين يبذلون جهدا كبيرا؛ من أجل حجز مكان أساسي.

وأوضح ديانج أن المدير الفني دائما ما يتحدث معه ويعطيه التعليمات التي يقوم بتنفيذها في التدريبات والتي ظهرت خلال لقاء اليوم، وهذا الأمر يحدث مع جميع اللاعبين الذين يرفعون شعارا واحدا هو الفوز في كل المباريات.

وقال اللاعب المالي إن اللعب في نادي بحجم الأهلي ليس سهلا على الإطلاق ويحتاج للتطوير والاجتهاد بشكل مستمر؛ سواء من الناحية الخططية أو البدنية وبالتالي فإن المنافسة مع زملائه بالفريق لا تتوقف والأصلح هو من يشارك.

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