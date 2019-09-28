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رياضة

صلاح محسن: فوز الأهلي خطوة مهمة في مشوار البطولة الإفريقية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفوز برباعية نظيفة اليوم على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، هو أمر مهم لأنه خطوة جيدة وجديدة في مشوار البطولة الإفريقية بعد حجز بطاقة التأهل لدوري المجموعات.

وأشار صلاح محسن إلى أن جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد من أجل التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أي لاعب يشارك يبذل قصارى جهده من أجل تنفيذ ما يطلبه الجهاز الفني الذي يسعى لتجهيز كافة اللاعبين وهو ما ظهر جليا خلال المباريات السابقة.

وقال محسن إنه ليس المهم من يشارك في المباريات لأن فوز الأهلي ومواصلة انتصاراته هو الهدف الأهم والأسمى للاعبين والجهاز الفني.



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