خالد جلال يناقش آليات العمل لاحتفالات وأنشطة أكتوبر

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اجتماعه الشهرى مع قيادات الجهات التابعة للقطاع، منذ قليل بمكتبه بالقطاع، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال احتفالات وأنشطة شهر أكتوبر المقبل .



بحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، والدكتورة سعاد شوقى رئيس المركز القومى للسينما، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان محمد دسوقى مدير عام مركز الهناجر للفنون، والشاعر عماد عبد المحسن مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، وياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.



فى بداية الاجتماع رحب المخرج خالد جلال بالدكتورة سعاد شوقى، بمناسبة منصبها الجديد وحضورها أول اجتماع لها مع قيادات الجهات التابعة للقطاع، كما وجه التهنئة للفنان إسماعيل مختار والفنان ياسر صادق، لحصولهما على درجة رئيس إدارة مركزية .



ناقش جلال خلال الاجتماع الخطوط العريضة لاحتفالات القطاع بنصر أكتوبر والتى سيكرم فيها عدد من الفنانين، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات لمجموعة من الفعاليات الفردية والجماعية تضم جميع الجهات التابعة للقطاع .