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عمرو أديب: محمد علي تافه والإخوان يمرون بحالة من الإحباط

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:18 م
عمرو اديب
عمرو اديب
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حمزة شعيب
قال الإعلامى عمرو أديب، إن الإخوان مصابون بحالة من الإحباط، ويحاولون تبرير ما حدث، كاشفا أن قيادات وعناصر الإخوان يرددون منذ الأمس: "عايزينهم يخسروا فلوس كتير، ونتعب الشرطة، ونقفل المحلات".

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "أنتم بـ تعاقبوا المواطن المصري ليه.. أنتم عندكم مشكلة مع شخص أو اثنين أو 3 أشخاص، بتعاقبوا الـ 100 مليون ليه"، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بهدم مصر، وليس سهلا أن يضرب أحد مصر".

وأشار: إلى أن هناك من يردد حتى الآن "شفت محمد علي عمل إيه"، معقبا: "محمد علي ده تافه.. ما تقوم به قناة الجزيرة ضد مصر هو حرب"، مضيفا: "هو محمد علي هو اللي عامل الجروبات، بتاعت هاني اللي دماغه عجباني".
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