عمرو أديب: محمد علي تافه والإخوان يمرون بحالة من الإحباط

قال الإعلامى عمرو أديب، إن الإخوان مصابون بحالة من الإحباط، ويحاولون تبرير ما حدث، كاشفا أن قيادات وعناصر الإخوان يرددون منذ الأمس: "عايزينهم يخسروا فلوس كتير، ونتعب الشرطة، ونقفل المحلات".



وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "أنتم بـ تعاقبوا المواطن المصري ليه.. أنتم عندكم مشكلة مع شخص أو اثنين أو 3 أشخاص، بتعاقبوا الـ 100 مليون ليه"، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بهدم مصر، وليس سهلا أن يضرب أحد مصر".



وأشار: إلى أن هناك من يردد حتى الآن "شفت محمد علي عمل إيه"، معقبا: "محمد علي ده تافه.. ما تقوم به قناة الجزيرة ضد مصر هو حرب"، مضيفا: "هو محمد علي هو اللي عامل الجروبات، بتاعت هاني اللي دماغه عجباني".

