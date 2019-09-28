برلماني يطالب ببث أفلام تسجيلية تبرز جرائم الجماعة الإرهابية

أيد محمد شيمكو وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ما طالب به أسامة هيكل رئيس اللجنة بشأن إنشاء متحف كبير يجمع جرائم الإخوان المسلمين منذ أن أنشأت ليكون للزيارة المصريين وغيرهم خاصة أن الإخوان هم عبارة عن مؤامرة صنعتها بريطانيا ومستمر حتى الآن.



وأضاف "شيمكو" في تصريحات لـ"صدى البلد، أن أنشاء متحف يجمع هذه الجرائم ويوثقها ليتم الرجوع إليها في أي وقت أمر إيجابي يحمي الأجيال القادمة من الوقوع في مصيدة الجماعة الإرهابية مرة أخري، وتابع النائب قائلا:" ذاكرة الشعوب تشبه ذاكرة السمكة والتفكير في وضع أساس قوي يذكر المصريين يحميهم من شرور الجماعة".



واقترح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان بجمع أبرز الجرائم الارهابية التي قامت بها الجماعة الإرهابية وعمل أفلام تسجيلية ووضعها في مكتبة داخل هذه المتحف بالإضافة إلى رفعها على شبكة الانترنت حتي تسهل عملية الرجوع إليها فى أي وقت وتصبح بمثابة سلاح ضد حروب الجيل الرابع.



يأتي ذلك بعد أن قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، أن خطر الإخوان قائم ومستمر على مدار 20 عاما من الآن، ولا بد أن ينجح الإعلام في أن يقوم بدور توعوي، قائلًا: "طالبت بعمل متحف كبير يجمع جرائم الإخوان المسلمين منذ أن أنشأت ويكون هذا المتحف لزيارة للمصريين وغير المصريين خاصة أن الإخوان مؤامرة صنعتها بريطانيا ومستمرة حتى الآن".



ولفت "هيكل" إلى تعرضه لبطش الإخوان واتهامه بالتحريض ضد الأقباط كذبًا، وهي شائعات وأكاذيب وافتراءات الإخوان المعتاد عليها.