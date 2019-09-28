ناصر خليفة يكتب .. مصر محمية إلهية



ويسألونك عن مصر ؟! قل هي محمية إلهية بإذن الله ..

-لا وألف لا -

.. لا لثورة يقودها "حشاش" أو يشجع عليها "إرهابي".. لا لثورة يتكلم فيها مسطول أو يخطط لها جاهل ..! لا لثورة تهدم ولا تبني، تخرب ولا تعمر .. لا لثورة تُشمِت فينا الأعداء وتهوي بنا في أنفاق الظلام .. لا لثورة تقذف بنا في جحيم الخلافات..لا لثورة توقف المصالح التي تنفع الفقير قبل الغني .. فبيت يحتاج لترميم خير من بيت مهدوم على كل من فيه ..

.. محمد على مقاول من الباطن والمقاول الممول هو اردوغان وتميم ..! كلهم يريدون الخراب لمصر لأنهم وقعوا عقد المقاولة مع الإخوان "صهاينة العرب" .. انهم يريدونها خراب..لان مصر سبوبة حلوة في عيون ..

فوقوا يا مصريين فعدوكم يريدون الفوضى ليَنفُذُوا من خلالها، بحثا عن عقول البسطاء ليمتطوها من جديد .. فهم لا زالوا يعزفون "نشازهم" القديم على أوتار الغلابة .. ! ماذا تخلق الفوضى غير مزيد من الفوضى .. وماذا يخلق العبث غير مزيد من العبثية ، ومتى كانت العبثية خلاقة !..

قل يا أيها المتغابون لا أقبل ما تقولون ولا انتم قابلون ما أقول في حق بلدي فلكم جهلكم ولي في وطني كل انتماء وحنين ..

كلنا مصر بحلوها ومرها ..كلنا مصر بأغنيائها وفقرائها ..

كلنا مصر بأديانها وعلمانيتها بقرآنها بإنجيلها.. كلنا مصر بقبطيتها بعروبتها وفرعونيتها .. كلنا مصر بقصورها بعشوائياتها .. كلنا مصر بمدنها الجديدة وحواريها القديمة.. كلنا مصر بانتصاراتها وانكساراتها.. كلنا مصر بجيشها وشرطتها بدستورها وبرلمانها .. كلنا مصر بمخلصينها ومصلحيها .. كلنا مصر بأفراحها وأتراحها، بضيقها وانفراجاتها.. كلنا مصر بزحمة نهارها ونسيم لياليها .. كلنا مصر بمثقفيها وأميتها ..كلنا مصر بتاريخها بحاضرها بمستقبلها ..كلنا مصر بجوعها بشبعها بكسوتها بأزمتها.. كلنا مصر بصبر شيوخها وحماس شبابها ودعوة خالصة من فوق منابرها وترنيمات وأجراس كنائسها.. كلنا مصر بضحكة صافية على محيا امهاتها، بنكتة حلوة تضحك -في عز الغُلب- أولادها وبناتها.. كلنا مصر بطيب أصلها وطيبة شعبها .. كلنا مصر بكل أحوالها وألوانها ومنعطفاتها ومنحنياتها ..

كلنا مصر وكفى ..

من فضل ربنا علينا أن جيشنا وشرطتنا هم اولادنا وأخواننا وابائنا واولاد عمنا وأولاد أخوالنا.. الحمد لله اننا كلنا من بعضنا وفي بعضنا .. دي نعمة عظيمة اتحرمت منها بلاد عربية وغريبة كثيرة ..الحمد لله ان جيشنا وشرطتنا مش مرتزقة زي بعض البلاد العربية وغير العربية .. الحمد لله ان جيشنا وشرطتنا مش طائفية ولا مذهبية.. الحمد لله ان رئيسنا مصري ابن مصري من أصل وجد مصري .. الحمد لله ان نظام الحكم جمهوري مش ملكي وراثي عائلي قبلي ! يتحكم في هوانا اللي بنتنفسه ! ويفضل كاتم على قلوبنا وعقولنا مئات السنين .. الحمد لله ان شعبنا غلبان وطيب على قدر ما فيه أقلية مريضة فكريا وسياسيا واجتماعيا ودينيا ! لكن الأغلبية واعية وناضجة وفاهمة وشغالة تمام .. الحمد لله اننا شعب صبور وتاريخة يشهد بقوة تحملة لأي ظروف وأي مواقف .. شعبنا حرفي وبيفكر وبيعرف يصرف أمور حياته انشالله يوم بيوم، دي جمعية ودا قسط وده مساعدة ودي سلفة والناس لبعضها واهي ماشية .. مهما كانت صعوبة الحياة - ستات ورجالة- مخطوبين متجوزين الدنيا ماشية .. الدنيا ماشية واحنا زي الفل والناس بتساعد بعضها والروح مصرية بلاش تعقد الدنيا ونوقف حالنا بأيدينا..

وبين دمعة وابتسامة تبقى مصر بلدنا هي جواز مرور الحب فينا ولينا .. تحيا مصر

ناصر خليفة

