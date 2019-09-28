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مرأة

مصممة أزياء: درة أفضل إطلالة في مهرجان الجونة ويسرا وليلى علوي تميزتا بالبساطة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:55 م
درة
درة
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لمياء الياسين
أكدت مصممة الازياء وخبيرة الموضة مي علام أن الاطلالات التي ظهرت بها نجمات الوسط الفني في مهرجان الجونة السينمائي احتوت علي عدة فساتين مبهجة واستايلات جديدة مناسبة وعصرية ولكنها في نفس الوقت افتقدت للمسة الاخيرة في بعض التصميمات.

وأضافت ان النجمة التونسية درة تعتبر افضل ممثلة ارتدت فساتين ضمن فعاليات المهرجان والأكثر جاذبية في التصميم والاستايل والالوان المتناغمة ذات الذوق الرفيع وفساتنيها تضاهي النجمات العالميات لذلك خطفت الأجواء بقوة كعادة كل مهرجان تلفت الأنظار فيه.

وأضافت ان ليلي علوي ويسرا فساتنيهما بها طابع بسيط وهادئ بعيد عن الفجاجة ولكنها كنت تتمني ظهورهما بتصميمات أفضل من ذلك خاصة أن النجمتين لديهما جاذبية خاصة وجسمين ممشوقين وجميلين بينما ظهرت ناهد السباعي وبشرى باطلالات سيئة في الاستايل والألوان.
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