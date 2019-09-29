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اقتصاد

مستثمري بدر: خفض سعر الفائدة بالبنوك يشجع على الاستثمار

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:43 ص
مدينة بدر
مدينة بدر
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علياء فوزي
أكد المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن سياسات البنك المركزى نجحت فى خفض معدلات التضخم وتراجعها خلال الفترة الماضية ، موضحا أن قرار خفض سعر الفائدة بواقع 1% خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية سيسهم في نمو إنفاق المستهلكين بما يحقق الانتعاش الاقتصادي.

وقال العادلي لـ"صدي البلد"، أن قرار " المركزي" يعتبر خطوة جيدة تصب فى صالح الاستثمار المحلى فى مصر.

وأشار إلى أن تلك الخطوة مهمة جدا للمستثمرين لسببين الأول تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروعات وبالتالى انخفاض أسعار السلع والمنتجات إضافة إلى تنشيط السوق من خلال زيادة حركة البيع والشراء.

وأوضح أن مبادرات أطلقها البنك المركزي في الـ3 أعوام السابقة دعمت وبقوة القطاع الصناعي و المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متفاوتة من 5 و7 و12%، ولكن يظل خفض سعر الفائدة أمرا ضروريا لزيادة نمو الاستثمارات الصناعية.
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