كواعب أحمد البراهمي تكتب .. وقفة مع النفس



لن أبحث عن أسباب ذلك وإن كنت أتمني أن يهتم المختصون ببحث أسباب زيادة تلك الظواهر , هل هي الالكترونات الموجوده في الجو المحيط والذبذبات المنبعثة من الأجهزة الذكية ؟ هل المبيدات التي ترش في الزروع ؟



هل هي تلوث الهواء .؟ أم تلوث الماء ؟ أم المواد الكيماوية والمواد الحافظة ؟ هل زيادة إستخدام الأجهزة الكهربائية ؟ النتيجة أنني لم أصل إلي الأسباب.





ولكن ما لفت نظري التغير في السلوك من البشر عموما . ما لفت نظري التباعد بين الناس . فأصبح الأخ بعيد عن أخيه , والأب بعيد عن أولاده , والأم لا تقترب من بناتها.



أصبح كل شخص ممكن أن يتهم أي شخص آخر بأي إتهام .أي إتهام أيا كان و لا يهم أن يكون متيقنا من التهمة أو غير متيقن .

أصبح من ليس معي في الرأي فهو عدو لي . لا تستطيع أن تقول شيئا إلا ولك مهاجمون دونما سبب , أو مؤيدون دون وعي أو فهم.





إنقسم الشعب . بل الشعوب جميعها إنقسمت وفي كل البلدان . خصوصا البلدان العربية . وأصبحت الإهتمامات غير مفيدة فما هذه التفاهات في الإهتمامات . وما هذا السخف , وما هذا التسطح .



ومن أعظم المساوئ ما سمعته في أحد البرامج شخص عربي يري إن إسرائيل مسكينة ومقهورة , وأن الشعب الإسرائيلي لم يجد دولة تفتح أبوابها له , فاضطروا أن يذهبوا لفلسطين.



الرجل العربي نسي مذابح دير ياسين وصابرة وشاتيلا , ونسي محمد الدرة وعهد التميمي وغيرهم وغيرهم , نسي اخوانه العرب في سجون إسرائيل , ونسي دم الشهداء في 1948 , وفي 1967 , وفي 1973 . نسي الإستيطان ونسي غارات إسرائيل وقفل المسجد الأقصي أمام المصلين . نسي أن الباحثة عن مكان تريد أن تجعل العاصمة للبلد عاصمتها.



أصبحنا من المحيط للخليج نقلد ملابس غير معروفة بمجتمعنا كبنطلون ممزق أو رقصة كيكي أو أي شئ تافه . ومما زاد الطين بله. أنك تجد هجوما علي أشخاص أو علي بلدان , دون وعي ودون بحث عن سبب الهجوم.



أصبحنا فعلا في زمن الرويبضة , أصبحنا نصدق الكاذب . حتي ولو كان ما يقول ضد بلدنا وضد وطننا.



لا نفكر في حماية الوطن بالتصدي للشائعات التي ساهم في نشرها سوء إستخدام النت ووسائل التواصل.



أصبح من يسرق فكره أو ما هو مكتوب من شخص وينسب لنفسه , ومن ينسب لشخص أفكار شخص أو أحداث . وذلك علي جميع المستويات.



أما القلة القليلة المندسة التي باعت نفسها للمال والشيطان فهي تفعل كل ما بوسعها لخلق الفتن وإحداث البلبلة . حتي الكلام في الدين لا يوجد في الكثيرين تحري الدقة والتأكد مما ينشرون . فيتم نشر أحاديث مغلوطة تخدم أهداف وضيعة وأجندات قذرة . وعلي المستوي البسيط من البشر العاديين أصبح النشر والترويج بلا رقابة داخلية , وإستهانة بالحق فعلي سبيل المثال يتم نسب قول الإمام الشافعي للإمام اليث أبن سعد أو يتم نسب قول هارون الرشيد لمعاوية بن أبي سفيان مثلا .أو اشعار الفرزدق للشاعر عنتره العبسي.



والاكثر سوءا ما يحدث من نشر أفكار الأعداء والمغرضين وترويج فكرهم في تدمير الأوطان - بالرغم أن الشائعات تسببت في ضياع دول - فسبب ضياع دولة كبري مثل العراق ما أشيع أن الجند إستسلموا وانهزموا فتقهقر باقي الجيش وخارت قوي الشعب وإنهزمت فعلا العراق . وبالرغم أنه لا يوجد ما يدل علي صدق الخبر , ولكن سرعة التناقل والبث.



أصبحنا لا نريد معرفة الحقائق , كل ما نفعله كوبي بست لأي شئ دونما وعي,



أصبحنا ننقل ما يغير فكر الشباب . بل الشباب نفسه لا يريد أن يري الحقيقة ولا يبحث عنها , البعض منهم أصبح منساقا لأي فكر حتي لو كان ضد بلده . ولو كان ضد مصلحته , أصبح أعداء البلد يطلقون الشائعات وطبعا وسائل التواصل تغذيها كما يتغذي النار بالحطب . فيحدثون سخط علي الدولة , دون النظر إلي أية إيجابيات . ولكن بالرغم من كل ذلك يوجد من يؤمنون بالوطن ويدفعون أرواحهم ثمنا للدفاع عنه وحمايته.



صحيح توجد سلبيات كثيرة , ولكن ممكن نحاول إصلاحها ونحاول أن نفعل ذلك بجد وإجتهاد . يوجد أكثر من خط ساخن للإبلاغ عن الفساد , لا أحد يستعملهم , ولكن يستعملون الأسلوب الأسهل وهو السب علي البلد ونشر الشائعة.



لماذا نحن أصبحنا لا نفعل شيئا غير فقط تصيد الأخطاء , بل وتحويل أي خطأ إلي جرم , وبل وتحويل الفعل الحسن إلي فعل سيئ بالكلام عنه وتشويهه.



نحن كمواطنين عاديين نحتاج لوقفة مع النفس . لأن الله سيحاسبنا علي كل صغيرة وكبيرة , ما كتبته الأيدي وما قالته الألسن . وما نسبناه لغير أهله . و كما توجد سرقات مادية ممكن أن نلمسها , يوجد سرقات معنوية , ويوجد سرقات للفرحه من القلوب , ويوجد جرائم زرع الشر في النفوس .. وزرع الفتن والحض علي الكراهية، توجد جرائم كثيرة جدا ربما لا ينص عليها القانون , ولكن يحاسب عليها حسابا عسيرا رب البشر، ومنها تأليب الناس علي وطنهم وخلق الحنق في قلوب الناس علي حياتهم . جميعنا يحتاج لوقفة مع النفس كبيرنا وصغيرنا حكاما ومحكومين من أجل الوصول لحياة أفضل .نحتاج أن نعمل بضمير يقظ , وبحب للبعض وللوطن , والخوف من الفتن الخارجية , والداخلية والعدو الذي يتربص بمصر , مصرنا الغالية.

أنا لست من الباحثين في علم الإجتماع ولا المجتمع . ولكن لاحظت تغيرات كتيرة جدا في الآونة الأخيرة . أشياء مفزعة حقالن أتحدث عن العنف الذي زاد بطريقة كبيرة , ولا عن إنتشار ظواهر القتل والإنتحار علي مستوي العالم.