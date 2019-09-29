حملات أمنية استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية

شنت الاجهزة الامنية حملات مكبرة استهدفت لبؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، وذلك لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون.



أسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (83 متهم) وبحوزتهم :

(4) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (4فرد محلى ، 3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة )، و (3) قطع أسلحة بيضاء، و (10) قضايا إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (3,100 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 720 جرام لمخدر الحشيش– 80 جرام لمخدر الهيروين – عدد 52 قرص مخدر ).



كما تم تنفيذ (3892) حكم قضائى متنوع، و ضبط (1446) قضية متنوعة أخرى.



وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (713) قطعة سلاح نارى..عبارة عن (4 رشاش - 81 بندقية آلية – 130 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 58 طبنجة – 440 فرد محلى الصنع – 2942 طلقة مختلفة الأعيرة – 1624 قطعة سلاح أبيض)، و ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما ( رشاش بريتا - 2مسدس- 8 فرد محلى- 146 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع).



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (429465) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:-

(1869) حكم جنائى، و (152190) حكم حبس، و (216465) حكم غرامة، و (58941) مخالفة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.