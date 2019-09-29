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حوادث

حملات أمنية استهدفت البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:05 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت الاجهزة الامنية حملات مكبرة استهدفت لبؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، وذلك لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون.

أسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (83 متهم) وبحوزتهم :
(4) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (4فرد محلى ، 3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة )، و (3) قطع أسلحة بيضاء، و (10) قضايا إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (3,100 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 720 جرام لمخدر الحشيش– 80 جرام لمخدر الهيروين – عدد 52 قرص مخدر ).

كما تم تنفيذ (3892) حكم قضائى متنوع، و ضبط (1446) قضية متنوعة أخرى.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (713) قطعة سلاح نارى..عبارة عن (4 رشاش - 81 بندقية آلية – 130 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 58 طبنجة – 440 فرد محلى الصنع – 2942 طلقة مختلفة الأعيرة – 1624 قطعة سلاح أبيض)، و ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما ( رشاش بريتا - 2مسدس- 8 فرد محلى- 146 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع).

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (429465) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:-
(1869) حكم جنائى، و (152190) حكم حبس، و (216465) حكم غرامة، و (58941) مخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
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