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حوادث

ضبط تشكيلات عصابية وقضايا تموينية وسرقة تيار كهربائي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الأجهزة الأمنية بالعديد من الحملات المكبرة لضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة و المخالفات المرورية وقضايا التموين، وذلك لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

حيث أسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (12) تشكيلًا عصابيًا ضموا (41) متهمًا، إرتكبوا (49) حادث سرقة متنوع، و (200) قضية أحداث، و (13761) قضية مرافق عامة، و (8) سيارات مُبلغ بسرقتها.
كما تم كشف غموض (38) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (64) متهمًا.

فيما أسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (266156) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (39143 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، (435) قيادة تحت تأثير مخدر ، (7538) موقف عشوائى ، (539) طمس وبدون لوحات معدنية .

وفى فى مجال الأمن الاقتصادي تم ضبط (6852 قضية تموينية متنوعة)..جاءت على النحو التالى:-
ضبط (74 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1913 إسطوانة بوتاجاز)، و (41) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (755783 لتر) ، و (6737) قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت (2255,138 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "379" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت "303,738" طن، وكذا "110"قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "31,021" طن).

كما أسفرت الجهود فى قضايا التيار الكهربائى عن ضبط (71694) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (47,266,913) جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
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