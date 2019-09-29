كوب على الريق من هذا المشروب يحارب حصى الكلى وضغط الدم

فوائد عديدة غير متوقعة لتناول الماء والليمون على معدة فارغة فى الصباح مع بداية يومك إليك أبرز فوائده يقدمها موقع برايت سايد تعرفى عليها فهو يحارب زيادة الوزن ويخلص الجسم من السموم.



وعن أبرز فوائد تناول كوب من الماء والليمون فائدته فى التخلص من السموم وتحسين مقاومة الأنسولين فيعد الماء هو أفضل مشروب يمنحك الترطيب ويحارب الجفاف خاصة فى الطقس الحار كوب من الماء والليمون للتخسيس وتعزيز الأيض.



ويعد الماء و الليمون غني بفيتامين ج ، أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية الخلايا من إتلاف الجذور الحرة كما أنه غنى بفيتامين C الذى قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و السكتة الدماغية ، و خفض ضغط الدم.



أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تقلل بشكل كبير من زيادة الوزن وتحسين مقاومة الأنسولين ، وهما العاملان الرئيسيان في تطور مرض السكري من النوع 2.



وتمنع الإصابة بالإمساك . قد يساعد شرب ماء الليمون الدافئ أو الساخن عند الاستيقاظ على إراحة جهازك الهضمى ويحفز اللعاب و منع جفاف الفم ، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا.



كما أن حامض الستريك في الليمون قد يساعد في منع حصوات الكلى . السيترات ، أحد مكونات حامض الستريك ، تجعل البول أقل حمضية وربما يؤدي إلى تكسيرالحصوات الصغيرة.



وفقا لموقع .healthline.com عند صنع ماء الليمون ، استخدم دائمًا الليمون الطازج بدلًا من الليمون الاصطناعي من زجاجة



كل ما عليك للاستفاء من الماء والليمون للتخسيس الاحتفاظ بالماء بالليمون على شكل مكعبات مثلجة وتجميدها. إسقاط بضعة مكعبات في كوب من الماء البارد أو الساخن حسب الحاجة.