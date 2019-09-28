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منوعات

ناسا تبني تلسكوبا بـ 480 مليون دولار لمواجهة الكويكبات الخطرة على الأرض

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:34 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت زكالة ناسا الامريكية أنها بصدد بناء تلسكوب فضائي جديد لمسح السماء بحثًا عن الكويكبات التي قد تكون خطرة وفى مسار تصادمي مع الأرض.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية يقال إن التلسكوب ذو الأشعة تحت الحمراء ، الذي يتوقع أن تصل تكلفته (480 مليون دولار) ، يمكن إطلاقه عام 2025.

وسيمكن التلسكوب مزمع إنشاؤه وكالة الفضاء الأمريكية من العثور على 90٪ من الأجسام القريبة من الأرض التي لم يتم اكتشافها بعد والتي لديها فرصة لضرب الأرض في غضون الـ 10 سنوات القادمة ، وفقًا لوكالة ناسا.

و تم إحياء المشروع الذي كان قيد التصميم عام 2013 بعد أن وصل كويكب كبير بدرجة تكفي للقضاء على مدينة ما على مسافة 45000 ميل من الأرض هذا الصيف.
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