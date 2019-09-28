ناسا تبني تلسكوبا بـ 480 مليون دولار لمواجهة الكويكبات الخطرة على الأرض

كشفت زكالة ناسا الامريكية أنها بصدد بناء تلسكوب فضائي جديد لمسح السماء بحثًا عن الكويكبات التي قد تكون خطرة وفى مسار تصادمي مع الأرض.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية يقال إن التلسكوب ذو الأشعة تحت الحمراء ، الذي يتوقع أن تصل تكلفته (480 مليون دولار) ، يمكن إطلاقه عام 2025.



وسيمكن التلسكوب مزمع إنشاؤه وكالة الفضاء الأمريكية من العثور على 90٪ من الأجسام القريبة من الأرض التي لم يتم اكتشافها بعد والتي لديها فرصة لضرب الأرض في غضون الـ 10 سنوات القادمة ، وفقًا لوكالة ناسا.



و تم إحياء المشروع الذي كان قيد التصميم عام 2013 بعد أن وصل كويكب كبير بدرجة تكفي للقضاء على مدينة ما على مسافة 45000 ميل من الأرض هذا الصيف.