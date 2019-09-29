ضبط 1219 ألف قضية تهرب ضريبى و 15 أموال عامة

قامت الاجهزة بالعديد من الحملات الامنية المكبرة لضبط اقضايا التهرب الضريبى و جرائم الأموال العامة و النقل والمواصلات، وذلك لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.



حيث أسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (1219) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (120) حالة ضرائب عامة ، وكذا كشف (36) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ،

(100) قضية فى مجال الجمارك ، (375) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (153) حالة تحرى مدين ولجان فحص ، وتنفيذ (427) حكم قضائى ، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1,207,388,016) مليار ومائتان وسبعة مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وستة عشر جنيه ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.





فيما أسفرت الجهود فى مجال جرائم الأموال العامة عن ضبط (15) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (299,786,874) مائتان وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيهًا مصريًا، (213,040) مائتان وثلاثة عشر ألف وأربعون من العملات الأجنبية المختلفة .



كما أسفرت الجهود فى قضايا النقل والمواصلات عن ضبط (967) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر ، وسلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة - إتصالات وبريد – باعة جائلين – قضايا متنوعة) بالإضافة إلى ضبط (3 تشكيلات عصابية ، ضموا (6) متهمين إرتكبوا (4) وقائع "نشل – إختلاس ".



وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (150) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.





فيما تم ضبط (911) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة ) ، (1244) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (888) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (261) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (50) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (116) لنش وباخرة سياحية.



و فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1103) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1192) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (339,518 كيلو جرام) ، و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (410,600 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,228 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,867 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت (1,980 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,113 كيلو جرام)، و عدد (46635) قرص مخدر مختلف الأنواع .



و فى مجال أمن الموانئ تم ضبط (31) قضية تهريب ، (140) قضية متنوعة (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وذخائر).



و فى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2831) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.