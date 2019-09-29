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بين الناس

فتحية تستغيث بوزارة الصحة لإنقاذها من المرض واستئصال الورم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:49 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
اشتكت فتحية حمدي حسين لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري من تعرضها لـ ورم شديد  بالرحم مما يؤثر علي حياتها الطبيعية.

وقالت في شكواها إنها قامت بعملية تصليح مهبلي منذ عامين أدى إلى تعرضها لمغص دائم وعلى إثره قام الأطباء بطلب منها عمل إشاعات وتحاليل على الجهاز الهضمي وتبين من الإشاعات أنه لا يوجد به مشكلة، وقام أحد الأطباء بعرضها على طبيب نساء واكتشف وجود ورم بالرحم.

وأكدت أن الأطباء طالبوها بعمل إزالة للورم في أسرع وقت ممكن حتى لا تتعرض للخطر، مبينة أن الطبيب المعالج لها نصحها باستئصال الورم بالمنظار  وعدم التعرض باستئصال الرحم كاملا بسبب قيامها بعملية تركيب دعامات ومسامير بالفقرة القطنية بالظهر.

وأضافت أنها لا تستطيع تحمل تكاليف العملية التي تقدر ب 15 ألف جنيه لعدم وجود دخل ثابت لها وعدم وجود عائل لها.

وللتواصل مع الحالة : 01157628797‪


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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