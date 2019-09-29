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حوادث

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
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أحمد مهدي - عمرو خليفة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5031) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(1667) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (224) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (7) مخالفات دراجات نارية مخالفة، و (25) مخالفة شروط الترخيص، و (10) مخالفة "موقف عشوائى"، و (41) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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