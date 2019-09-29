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حوادث

نتائج جهود قطاع أمن المنافذ فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:08 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية بالعديد من الحملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:
ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (10) قضايا تهريب .. أبرز ما ضُبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع- أمتعة شخصية- مفروشات – مستحضرات طبية – أقمشة – أجهزة طبية – ماكينات لحام) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (1,629,349–مليون وستمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهًا).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (5 قضايا بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (79.900 تسعة وسبعون ألف وتسعمائة جنيهًا).

كما تم ضبط قضية واحدة فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار .

وفى سياق متصل فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة تم ضبط (1) قضية .

كما تم ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (85) قضية والتى جاء أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح ، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات شروط التراخيص، إنتهاء مدة التصريح).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1672) مخالفة مرورية متنوعة .

كما تم تنفيذ عدد (232) حكم قضائى متنوع فى مجال تنفيذ الأحكام.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
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