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حوادث

ضبط 161 قطعة سلاح ناري وتنفيذ أكثر من 76 ألف حكم قضائي متنوع

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:30 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
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عمرو خليفة - رامي المهدي
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 161 قطعة سلاح نارى بحوزة 146 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
(14) بندقية آلية، و (36) بندقية خرطوش، و (11) طبنجة ، و (100) فرد محلى، و (15) خزينة متنوعة ، و (539) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (216) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (76071) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(336) حكم جناية، و (22370) حكم حبس جزئى ، و (4339) حكم حبس مستأنف ، و (39399) حكم غرامة ، و (9627) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (195) قضية مخدرات بحوزة (207) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 23,715 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 11,118 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,692 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 275 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,810 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 170 جرام)، و عدد (3880) قرص منشط ومخدر .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (18) متهم، كونوا (6) تشكيلات عصابية، إرتكبوا (23) حادث متنوع.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (47) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فيما تم ضبط (230) دراجة نارية مخالفة.

كما تم إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين) .

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة تم ضبط (23896) مخالفة مرورية (405) قضية مرافق، (75) قضية بيئة.

فيما تم فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (11) منهم.

و فى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (43) قضية مصنفات متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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