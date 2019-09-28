راغب علامة وأحلام يتبادلان البلوكات مجددًا ورد غير متوقع على تويتر

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، داعبت بها الفنان راغب علامة، بعد الحلقة الثاني من الموسم الخامس لبرنامج اكتشاف المواهب الشهير «ذا فويس»، بعدما قامت بعمل بلوك لمتسابقة من فريقه.



وكتبت أحلام في تغريدتها لـ راغب، قائلة: «مش مهم ضيع! المهم رديت لك الهدية بأحسن منها.. مبروك عليك أحلى بلوك على صوت من اروع الأصوات».



ومن جانبه رد راغب علامة على أحلام، قائلًا: «رديت لك البلوك بأسلوبي الخاص من دون ما تشعري أني أنا الفاعل .. بحبك أحلام»، مشيرًا برمز القلب لها في التغريدة.



يأتي ذلك، بعد واقعة البلوكات الحقيقية التي حدثت بينهما على السوشيال ميديا، وجو المشاحنات فيما بينهما قبل بدأ برنامج «ذا فويس»، لكن هذه المرة تبادلا البلوكات مجددًا على سبيل الدعابة.