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أخبار البلد

مصدر مسؤول بالخارجية السعودية: نتضامن ونؤازر مصر في حربها ضد الإرهاب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:43 م
صدى البلد
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صدى البلد
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن تأييد المملكة العربية السعودية للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في سبيل مكافحة الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية في شمال سيناء.

وأكد المصدر، تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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