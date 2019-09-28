عمرو أديب: السيسى مهتم بتنمية وبناء جميع محافظات مصر وليس الصعيد فقط

عرض الإعلامى عمرو أديب، تقريرًا مصورًا لعدد كبير من مشروعات الإسكان الاجتماعى التى استفاد منها المصريون، بالإضافة إلى طريق أسيوط الجديد «محور هضبة أسيوط الغربية» الذى يعد شريان تنمية جديد فى الصعيد لأنه يوفر الوقت، لافتا إلى أن الصعيد شهد طفرة كبيرة.





ومن جانبه قال الإعلامى عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، مهتم بتنمية وبناء جميع المحافظات وليس الصعيد فقط.



ونوه بأن اجتماع اليوم استعرض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية.





