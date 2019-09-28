تعليق مؤثر من لاعب الأهلي في ذكري وفاة والدته وشقيقته

استحضر ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي ذكري وفاة والدته وشقيقته الصغري عبر صفحته بموقع التواصل تويتر.
وغرد ايمن اشرف عبر تويتر قائلا "لا وجع كفقد روح لم ترها مهما بكيت💔 الذكرى الثالثة لوفاة امي وأختي
اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من اهل الجنة
نسألكم الدعاء....🤲🏻".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويصبرك يااااارب" و "ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"و" ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يصبر قلبك".
وغرد ايمن اشرف عبر تويتر قائلا "لا وجع كفقد روح لم ترها مهما بكيت💔 الذكرى الثالثة لوفاة امي وأختي
اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من اهل الجنة
نسألكم الدعاء....🤲🏻".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويصبرك يااااارب" و "ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"و" ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يصبر قلبك".