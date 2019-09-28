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رياضة

تعليق مؤثر من لاعب الأهلي في ذكري وفاة والدته وشقيقته

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:48 م
ايمن اشرف
ايمن اشرف
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مصطفى كرم
استحضر ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي ذكري وفاة والدته وشقيقته الصغري عبر صفحته بموقع التواصل تويتر.

وغرد ايمن اشرف عبر تويتر قائلا "‏لا وجع كفقد روح لم ترها مهما بكيت💔 الذكرى الثالثة لوفاة امي وأختي
اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم من اهل الجنة
نسألكم الدعاء....🤲🏻".

ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويصبرك يااااارب" و "‏‎ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"و" ‏‎ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يصبر قلبك".
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