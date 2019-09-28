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أخبار العالم

إيران: نرفض اجتماعاً استعراضياً مع ترامب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:46 م
صدى البلد
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ا ش ا

قالت إيران اليوم /السبت/ إنها ترفض "اجتماعا استعراضيا" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشترطة رفع العقوبات الاقتصادية قبل عقد أي اجتماع.

ونسبت وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية - في نشرتها باللغة الانجليزية - إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله - في نيويورك - "لسنا مستعدين لربط مستقبل الإيرانيين ورخاءهم الاقتصادي باجتماع استعراضي مع رئيس فشل في الالتزام بتعهداته".

وقال ظريف إن "الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي شدد على أنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى كل التزاماتها ورفع العقوبات إن أرادت الحوار مع إيران".
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