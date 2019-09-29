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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين في الدقهلية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:47 ص
ضبط عاطلين بالدقهلية
ضبط عاطلين بالدقهلية وبحوزتهما هيروين وفرد خرطوش
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همت الحسينى
تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لمباحث شربين يفيد بوجود شخصين يستقلان دراجه بخاريه مشتبه فيهم امام مدخل قريه الشناوى مركز شربين.

وبتقنين الاجراءات تم ضبطهم عن طريق الاكمنه المتحركه والثابته و تم ضبط أشرف .م.م 30 عاما عاطل ومقيم المعصرة مركز بلقاس والثانى السيد .ع.ا.م.ا34 عاما عاطل ومقيم المعصره وبتفتيشهم تم العثور على عدد 96 تذكرة هيروين ومبلغ مالى ومحمول بحوزة الثانى وفرد خرطوش و 3 طلقات ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم بغرض الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14035جنايات شربين وتم العرض على النيابه التى امرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق.
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