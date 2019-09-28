كريم محسن يعيد ذكرياته من 14 عاما

أعاد الفنان كريم محسن ذكرياته من 14 عاما ونشر مقطع من كليب أغنية "يالا مع السلامة" علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التي تم طرحها من 15 عاما وعلق علي المقطع قائلا: "أغنية "يالا مع السلامة" من 14 سنة كان عندك كام سنة وقتها".



من ناحية أخرى، طرح كريم محسن مؤخرًا أغنية "لسه حبيبي بستناك" من ألبومه الجديد "قابل بقى"، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع زووم..



وكشف الملحن أحمد يوسف، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" عن كواليس أغنية "لسه حبيبي بستناك" قائلًا: "اتفقت على تقديم الأغنية مع كريم منذ عدة سنوات، وكنت متحمسا جدًا لسماعها بصوته بعد فترة غيابه عن تقديم الألبومات الغنائية، والعمل مع كريم دائمًا له مذاق خاص حيث إننا تعاونا سويًا في العديد من الأعمال التي حققت نجاحات كبيرة منها: "زي النهاردة"، "رقم واحد"، "بتحلفيلي"، "على بالي وناسيني"، "بنادي عليك"، "قلبي حديد"، و"مالي عيني.".



وأعرب أحمد يوسف عن سعادته بردود الأفعال على أغنية لسه حبيبي بستناك، حيث حققت نسبة مشاهدة مرتفعة عقب طرحها ضمن أغاني الألبوم، لافتا إلى أن كريم محسن اهتم بتقديم مزيكا جديدة ومختلفة في هذا الألبوم.



يذكر أن ألبوم "قابل بقى" تضمن 12 أغنية متنوعة منها "تعيش وتسيب"، و"الفرصة مش سعيدة"، و"حبيبي أنا"، و"فجأة أختفت"، وغيرها.