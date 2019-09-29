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فن

هاني عادل: اللون الرمادي هوايتي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
هاني عادل
هاني عادل
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قسم الفن
نشر الفنان هاني عادل صورة له بالبدلة الرمادي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق عليها قائلا :" الرمادي هو المفضل لدي لون مختلف هو هوايتي".

بدأ هانى عادل مشواره في السينما من الأدوار الصغيرة، حتى بدأ يلفت الأنظار وتحديدا مع فيلم "هليوبوليس" للمخرج محمد خان، وقدم بعدها عدد من الأعمال الدرامية للتلفزيون منها "دوران شبرا"، و رائعة صنع الله إبراهيم "ذات"، ومسلسل "تحت السيطرة" الذى نال نسب مشاهدة كبيرة.

يعد أيضا تقديمه لشخصية صلاح فى فيلم "فتاة المصنع" للممثلة ياسمين رئيس والمخرج محمد خان، من أبرز الأفلام فى مشواره السينمائى، كما شارك فى فيلم "أسماء" للمخرج عمرو سلامة وياسمين رئيس، وكان له ظهور خاص فى فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب.

هانى عادل شارك مؤخرا في بطولة فيلم "جريمة الإيموبيليا" من إخراج خالد الحجر الذى عرض في مهرجان القاهرة السينمائى، ويعرض له حاليا الجزء الثانى من فيلم الكنز، مع المخرج شريف عرفة.
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