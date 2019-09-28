Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دينا الشربيني تكشف عن أهم أعمالها الفنية المقبلة.. شاهد

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:55 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
Advertisements
قسم الفن
كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أعمالها المقبلة من خلال لقائها مع برنامج "آرب وود" في حفل اختتام مهرجان "الجونة السينمائي" حيث قالت: "انا عندي فيلم مع الفنان كريم عبد العزيز ومبسوطة قوي وعندي مسلسل في رمضان مثل زي الشمس الجزء الثاني".

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل بعنوان "زي الشمس" بمشاركة الفنان أحمد السعدني و أحمد داوود تم عرضه في رمضان 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درة بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان الجونة

بالأسود.. غادة عادل تشعل السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة

شبه فساتين هوليود.. مي الغيطي بإطلالة غريبة في ختام الجونة

ميار الغيطي بفستان أنيق في ختام الجونة

فستان cup.. ريم مصطفى بإطلالة مميزة في ختام مهرجان الجونة

الثنائي الفرفوش.. أحمد داود وعلا رشدي يتألقان في ختام الجونة

ترشيحاتنا

تعليق قوي من حسين الشحات بعد تأهل الأهلي لدور المجموعات.. فيديو

أول تعليق لـ محافظ الدقهلية بعد وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

ترتيب الدوري الإسباني .. بعد تعادل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد وفوز غرناطة

الزمالك يحرر محضرا ضد جينيراسيون فوت السنغالي .. اعرف السبب

الملعقة السحرية قبل النوم تحميك من الكوليسترول وأمراض السكر

اخبار النادي الأهلي اليوم .. الأحمر يتأهل لدور المجموعات.. وأزمة جديدة لـ صالح جمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد