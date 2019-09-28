دينا الشربيني تكشف عن أهم أعمالها الفنية المقبلة.. شاهد

كشفت الفنانة دينا الشربيني عن أعمالها المقبلة من خلال لقائها مع برنامج "آرب وود" في حفل اختتام مهرجان "الجونة السينمائي" حيث قالت: "انا عندي فيلم مع الفنان كريم عبد العزيز ومبسوطة قوي وعندي مسلسل في رمضان مثل زي الشمس الجزء الثاني".



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل بعنوان "زي الشمس" بمشاركة الفنان أحمد السعدني و أحمد داوود تم عرضه في رمضان 2019.