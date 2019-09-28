Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبو شقة: شباب الوفد يتميز بميراثه الثقيل من الخبرة السياسية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن شباب الوفد يتميز بصورته ووعيه وثقافته وخبرته السياسية التي توارثوها عن حزب يمتد جذوره لأعماق الوطنية المصرية.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.

وأشار "أبو شقة" إلى أن الورث للوطنية الحقيقية وحب الوطن والمبادئ والقيم والتقاليد هي الميزة الحقيقة التي زرعها الآباء والأجداد في أبنائهم من الوفد، لتميزهم عن شباب مصر.

وأضاف "أبوشقة" أنه منذ اليوم الأول لتولى رئاسة حزب الوفد، كان عهده مع الله أن يعمل كل الوفديين شبابًا وشيوخًا ونساءًا على قلب رجل واحد من أجل أن يكون الوفد حزب قوي يعمل بقوة على الساحة السياسية.

ولفت "أبو شقة" إلى أن الحزب في مفهوم العمل والفقه السياسي لا يمارس عملًا عشوائيًا، لكن يعمل من خلال ضوابط وأسس علمية ممنهجة، لبناء حقيقي لحزب يلعب بقوة على الساحة.
Advertisements

ترشيحاتنا

تهز البلد.. إخواني يحرض على تنفيذ عمليات إرهابية.. ورد ناري من أحمد موسى

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يتصدر بعد الفوز على سموحة

آثار حريق أعلى العضو التناسلي.. ننشر التقرير الطبي لأماني أخت جنة ضحية التعذيب

طبيب نفسي يفجر مفاجأة عن جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب بالدقهلية

نقد وتجريح.. حلا شيحة تتعرض لهجوم كبير بسبب فستانها.. شاهد

حقيقة اعتقال الحوثيين لـ آلاف الجنود السعوديين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد