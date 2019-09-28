أبو شقة: شباب الوفد يتميز بميراثه الثقيل من الخبرة السياسية

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن شباب الوفد يتميز بصورته ووعيه وثقافته وخبرته السياسية التي توارثوها عن حزب يمتد جذوره لأعماق الوطنية المصرية.





جاء ذلك خلال ختام فعاليات معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.





وأشار "أبو شقة" إلى أن الورث للوطنية الحقيقية وحب الوطن والمبادئ والقيم والتقاليد هي الميزة الحقيقة التي زرعها الآباء والأجداد في أبنائهم من الوفد، لتميزهم عن شباب مصر.





وأضاف "أبوشقة" أنه منذ اليوم الأول لتولى رئاسة حزب الوفد، كان عهده مع الله أن يعمل كل الوفديين شبابًا وشيوخًا ونساءًا على قلب رجل واحد من أجل أن يكون الوفد حزب قوي يعمل بقوة على الساحة السياسية.



