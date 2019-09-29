دفاع البرلمان تطالب بإطلاق برامج أسبوعية للرد على أفكار الجماعات الإرهابية

طالب يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بعمل برامج أسبوعية هادفة ترصد أفكار الجماعات الارهابية المتطرفة مثل جماعة الإخوان الارهابية وغيرها وترد عليها من خلال استضافة علماء الدين لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتبعها هذه الجماعات وتوعية المواطنين وأخطارها.



وأضاف الكدوانى لـ"صدى البلد"، أن هذه الجماعات الإرهابية يتبعون أفكار متطرفة تبث سموما في عقول المصريين حتى تؤثر في معتقداتهم السليمة وتحولهم إلى متعصبين يكفرون المجتمع بدون وعي ولا فكر مستنير.



وأيد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ضرورة إنشاء متحف كبير يجمع جرائم الجماعة الإرهابية حتى تكون بمثابة مرجع يمكن الرجوع إليه في أي وقت، مؤكدًا أن هذه الجماعة الارهابية كان مكانها السجون واستطاعت أن تقوم بعمل خطة تحتوي على حيلة شيطانية للوصول على قيادة البلاد ونجحت في هذا الأمر، ولهذا لا يمكن أن نسمح لهم بأخذ هذه الفرصة مرة أخري في أي زمان ومكان.



يأتي ذلك بعد أن قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، أن خطر الإخوان قائم ومستمر على مدار 20 عاما من الآن، ولا بد أن ينجح الإعلام في أن يقوم بدور توعوي، قائلًا: "طالبت بعمل متحف كبير يجمع جرائم الإخوان منذ أن إنشائها ويكون هذا المتحف لزيارة للمصريين وغير المصريين خاصة أن الإخوان مؤامرة صنعتها بريطانيا ومستمرة حتى الآن".



ولفت "هيكل" إلى تعرضه لبطش الإخوان واتهامه بالتحريض ضد الأقباط كذبًا، وهي شائعات وأكاذيب وافتراءات الإخوان المعتاد عليها.