Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

دفاع البرلمان تطالب بإطلاق برامج أسبوعية للرد على أفكار الجماعات الإرهابية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:06 ص
يحيى الكدواني عضو
يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
Advertisements
حسن رضوان
طالب يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بعمل برامج أسبوعية هادفة ترصد أفكار الجماعات الارهابية المتطرفة مثل جماعة الإخوان الارهابية وغيرها وترد عليها من خلال استضافة علماء الدين لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتبعها هذه الجماعات وتوعية المواطنين وأخطارها.

وأضاف الكدوانى لـ"صدى البلد"، أن هذه الجماعات الإرهابية يتبعون أفكار متطرفة تبث سموما في عقول المصريين حتى تؤثر في معتقداتهم السليمة وتحولهم إلى متعصبين يكفرون المجتمع بدون وعي ولا فكر مستنير.

وأيد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ضرورة إنشاء متحف كبير يجمع جرائم الجماعة الإرهابية حتى تكون بمثابة مرجع يمكن الرجوع إليه في أي وقت، مؤكدًا أن هذه الجماعة الارهابية كان مكانها السجون واستطاعت أن تقوم بعمل خطة تحتوي على حيلة شيطانية للوصول على قيادة البلاد ونجحت في هذا الأمر، ولهذا لا يمكن أن نسمح لهم بأخذ هذه الفرصة مرة أخري في أي زمان ومكان.

يأتي ذلك بعد أن قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، أن خطر الإخوان قائم ومستمر على مدار 20 عاما من الآن، ولا بد أن ينجح الإعلام في أن يقوم بدور توعوي، قائلًا: "طالبت بعمل متحف كبير يجمع جرائم الإخوان منذ أن إنشائها ويكون هذا المتحف لزيارة للمصريين وغير المصريين خاصة أن الإخوان مؤامرة صنعتها بريطانيا ومستمرة حتى الآن".

ولفت "هيكل" إلى تعرضه لبطش الإخوان واتهامه بالتحريض ضد الأقباط كذبًا، وهي شائعات وأكاذيب وافتراءات الإخوان المعتاد عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب ببث أفلام تسجيلية تبرز جرائم الجماعة الإرهابية

أسامة هيكل: الحفاظ على الأمن القومي يأتي من خلال الإعلام

ترشيحاتنا

في تسريب صوتي.. اردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. فيديو

شاهد.. لحظة تشييع جثمان جنة ضحية تعذيب جدتها فى الدقهلية

1500 جنيه للفعل الفاضح و3000 للرخصة.. تعرف على قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد

هاني حتحوت يكشف عن خطأ وقع فيه الزمالك فى أزمة بطل السنغال ..فيديو

على أنغام أغنية لبنانية .. رقصة نبيلة عبيد المثيرة للجدل وقبلة رعد .. فيديو

اخبار البرلمان.. أول تحرك من النواب بشأن واقعة تعذيب وقتل الطفلة جنة..1500 جنيه للفعل الفاضح و3000 للرخصة بقانون المرور الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد