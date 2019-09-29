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رياضة

فايلر يغازل جمهور النادي الأهلي علي السوشيال ميديا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
رينية فايلر مدرب
رينية فايلر مدرب النادي الاهلي
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مصطفى كرم
علق رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي بعد تغلبه على فريق كانو سبورت في دور الـ 32 في بطولة الأمم الأفريقية.

ونشر رينيه فايلر صورة له من أمام غرفة الملابس وهو يصافح لاعبي الأهلي وعلق عليها قائلا "شكرا لك يا الله".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات بين "مبروك القادم افضل" و "استمر على نفس الأداء" و"لعب جيد".

وفاز الأهلي ب ٤ أهداف مقابل لاشيء على فريق كانو سبورت في لقاء الإياب من دور الـ 36 من بطولة الأمم الأفريقية.
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